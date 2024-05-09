Little Frog連鎖補習社突停業 教局接求助

設5間分校的英語補習學校Little Frog突然停業。

【本報訊】再有連鎖補習機構突傳結業。有家長表示，於元朗、將軍澳等設5間分校的英語補習學校Little Frog（下稱學校）突然停業，疑與結業有關。Little Frog在周二（7日）向一眾家長發短訊通知，指由於內部原因停止營運直至另行通知，家長可以選擇退款，如果需要補課則可以等學校重開。有家長表示已無法聯絡學校負責人，並成立苦主群組，至今已有逾700人加入，部分家長已繳付逾千以至數千元學費，擔心學校倒閉難以取回退款。教育局知悉事件，並收到個別家長求助，局方已即時聯絡學校了解有關情況，現正按機制嚴肅跟進。

700家長加入苦主群組 根據Little Frog 的Facebook專頁顯示，它在元朗、天水圍、坑口、將軍澳共設5間補習社，專營為2歲至12歲幼童及學生提供英語補習。本報記者嘗試致電Little Frog其中一間學校，但未有人接聽。有家長指於4月25日到元朗的分校試堂，其後即場繳交第一期學費1,566元及298元書費，原定於上周五（3日）上第一堂，不過當日打算到該校上堂時卻未有營業，致電該校亦無人接聽，擔心經已倒閉，無法取回相關款項，打算向海關及消委會求助。

教育局回覆本報查詢時指，有關機構有7所已按《教育條例》註冊提供非正規課程的私立學校，分別位於元朗及將軍澳，而根據教育局網頁，Little Frog分別於天水圍置富嘉湖一期、天一商城、將軍澳南豐廣場、翩滙坊共有4所分校，以及元朗中心107室、108至109室及110室共3所分校。海關表示，已接獲相關舉報，現正作出跟進。