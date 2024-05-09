調查：高月入家庭幸福水平續跌

【本報訊】香港家庭福利會（家福會）昨日發布香港家庭幸福指數，數據顯示從2020年統計開始，幸福指數呈逐年下降趨勢，但今年的跌幅較2022年並不明顯。貧富家庭的幸福指數則較2022年收窄，家福會表示，雖在過去調查中發現家庭收入對家庭幸福指數有正面影響，但此次調查發現，高月入家庭的幸福水平持續下跌。

家福會的數據分為4個水平，滿分為10分，分數愈高家庭愈幸福。得分7.5以上為「良好」，6-7.5為「一般」，5至＜6為「偏低」，5分以下為較差。2024年的幸福指數為6.06，較2022年小幅減少0.04分，較2020年減少0.27分，呈下降趨勢。家福會還表示，在家庭內部相關的範疇中，「家庭健康」為6.74分，相比2022年的7.07分出現明顯下降。此外，家福會還表示，月入過30,000元或以上的家庭幸福水平持續下跌。

家有照顧者得分較低 除了收入會影響家庭幸福，家中有照顧者也是因素之一。家福會表示家中要照顧者的家庭得分為5.81，較沒有照顧者的6.54大幅下降。但是，家中有多過一個照顧者共同照顧家庭，幸福水平會較獨自照顧者高，相信是有家人支援及分擔照顧責任，可以減少家庭成員壓力。

對此，家福會建議以家庭為單位推動「家庭健康」，以心理治療及基層醫療服務模式為例，提供以家庭單位而推出的健康護理服務包括體重及營養管理，以提升整體家庭的健康。