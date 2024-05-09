東呼即應：扶手梯當滑梯 男子違港鐵附例

【本報訊】網上不時流傳飛躍道片段，較早前網上廣傳一段影片，有人疑似將港鐵站當作大型遊樂場，將行人扶手電梯當滑梯，從頂部滑到地面。期間不少市民對其行為側目，而片段見到現場有多個鏡頭拍攝，因此並非即興而為，估計有人事先選定地點再拍攝，惟相關行為違反《港鐵附例》，男子事後被判罰款。

罰款三千元 該片段清晰見到男子從扶手電梯頂部，當成滑梯般一直滑下去。該片段有很多人觀看，但網友對其行並不賣帳，有人諷刺他「可能很趕時間，上班遲到扣錢，相差一秒也不得了」；不過，也有人嘲弄該位仁兄夠「貼心」，指他分擔了清潔姐姐不少工作量，整條電梯立刻乾淨了。

事實上，該男子的行為屬犯法，而且他亦得到應有的懲治。翻查報道，該名男子早前被法院裁定違反《港鐵附例》，被判罰3,000元。至於兩名跳上行駛中輕鐵車頂自拍的「輕鐵車頂男」，二人早前則承認「禁止進入限制區域」以及「故意危害安全」等罪，被判社會服務令，故此市民切勿以身試法。