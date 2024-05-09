回鄉證便利化 當局稱與內地溝通

【本報訊】現時港人主要利用回鄉證往返內地，有議員質詢港府會否向內地反映令使用回鄉證更便利化，港府回應指會繼續與內地當局保持緊密溝通和協作。

推數字灣區 研通關模式 議員陳曼琪昨在立法會提出書面質詢，她指據悉市民使用回鄉證登記內地的線上服務時，時常因該證件並非內地證件而出現「認證失敗」或「證件為無法使用類型」的情況，問及資科辦會否考慮與廣東省政數局先商討加快推動回鄉證和居住證在大灣區的有關事務辦理安排，以及積極與相關內地部門定期進行交流協作，以推動申請回鄉證至使用回鄉證過關的辦理流程完全電子化，而港府在來年會否向內地政府反映市民使用回鄉證便利化的訴求及與其就此定期進行交流及溝通？

創新科技及工業局書面回覆，指當局和政府資訊科技總監辦公室正與廣東省人民政府就共同推進「數字灣區」緊密聯繫，雙方亦已達成共識通過成立專班，以有序推動「數字灣區」中涉港的工作，又指入境處亦積極研究在未來的新口岸推行更為便利旅客的「合作查驗、一次放行」通關模式。

除上述與內地當局協商加強回鄉證在內地的便捷使用外，港府各駐內地辦事處及聯絡處均與內地各相關部門保持緊密聯繫，並不時反映港人在內地生活、工作和求學等方面的意見和訴求，包括在內地更廣泛便利使用回鄉證的訴求等。