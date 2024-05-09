薄扶林石牆古樹 下周緊急移除

【本報訊】薄扶林般咸道一棵17米高、屬石牆樹的古樹名木，數年來受褐根病感染，路政署上月發現該樹的結構已遭不可逆轉的破壞，經樹木辦安排諮詢城市林務諮詢小組，以及通知中西區區議會有關移除該樹的建議後，昨日宣布，將於下周初在般咸道及醫院道之間的斜坡上展開緊急移除工作，預計需時兩天。翻查紀錄，該古樹在2013年5月24日起被登記入冊，對上一次檢查為去年11月15日。4月底，由前港督彭定康親手種植的垂葉榕亦因健康狀況惡化須移除。

褐根病感染 今次薄扶林須移除的樹木是細葉榕，於《古樹名木冊》內的編號為HYD CW/1，部分樹冠橫跨醫院道。該古樹在2019年初證實感染褐根病，路政署隨即按發展局樹木管理辦事處的指引，加強護養該古樹名木及定期檢查其健康及結構狀況，並採取一系列相應措施，包括每3個月進行一次樹木風險評估、定期修剪樹枝以減少樹冠的重量及整體荷載等。此外，署方亦在2021年開始以大型混凝土塊及拉纜支撐和穩固該樹。

然而，路政署在2023年進行恒常護養檢查期間，發現該樹其中一條支撐主根已斷裂。同年9月初，在颱風「蘇拉」及黑色暴雨警告信號過後，署方於另一次恒常護養檢查中發現樹木主幹及樹枝不同位置有相當程度的向外傾斜或移動，顯示該樹的穩定性存在隱患。因此，路政署及後分別在去年9月及今年3月，先後為該樹進行修剪，務求減輕樹冠重量。然而，署方在上月初發現該樹的樹根腐爛和斷裂情況均有加劇惡化的迹象，顯示褐根病已進一步損害根部的木質組織，對該樹的結構已造成不可逆轉的破壞。

路政署強調，會繼續謹慎檢查和護養轄下樹木，只會在沒有其他可行的改善方案下，才會考慮移除有問題的樹木。