古洞北擬近8億建4層街市大樓

【本報訊】北部都會區發展計劃已啟動，政府擬在古洞北新發展區興建新公眾街市。環境及生態局向立法會提交的文件顯示，計劃以7.89億元在古洞北新發展區第19區東部用地建造新公眾街市。擬議工程將會建成一座有4層高的街市大樓，在撥款獲批後工程會隨即展開，目標是約4年內完工。

擬議工程將會興建一座設有空調系統的4層高街市大樓，其主要設施包括約140個街市攤檔、一個水耕種植攤檔、園景花園及憩坐設施、上落客貨車位、儲物室、泊車位、連接街市大樓至附近主要道路的緊急車輛通道；以及北區環境衞生辦事處的辦公室。古洞北新公眾街市攤檔將會位於地下、一樓及二樓，3樓會設有綠化空間和多用途空間等設施及食環署的辦公室，攤檔部分設有空調。

目標4年內完工 為加強食物安全，古洞北新公眾街市會設有一間有空調的獨立儲存室，以暫存在清晨時分送達街市的豬隻屠體；又設有「綠在區區」回收便利點和其他回收環保設施，例如不同種類的自助回收機、供檔戶使用的廚餘處理設施和以冷壓方式處理回收棄置發泡膠箱的房間等。若獲事務委員會支持，政府擬在今年內提交擬議工程計劃予立法會工務小組委員會審議，並在獲通過後向財委會申請撥款，撥款獲批後隨即展開有關工程，目標是約在4年內完工。