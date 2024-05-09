咬甩區議員耳 陳真刑期減至14年

【本報訊】無業男子陳真於2019年於太古城中心外涉嫌持刀傷人，並咬甩前區議員趙家賢耳朵。他經審訊後，被裁定3項蓄意嚴重傷人及一項普通襲擊罪成，判監14年半。陳覺得刑期過重提上訴，上訴庭昨頒判詞，認為要考慮上訴人願意賠償一事，裁定陳真上訴得直，把刑期由14年6個月下調至14年。

53歲上訴人陳真，被控於2019年11月3日在太古城中心外，有意圖使男子溫浩倫、溫的妻子梁碧琪及前區議員趙家賢，身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他們。控罪又指陳於同日同地襲擊梁碧琪的堂姐梁瑩瑩。

變賣住所賠償顯誠意 上訴庭指，上訴人直接挑起事端，以其襲擊盲目和兇狠程度，以至受害人所承受的肉體和精神創傷，7年的量刑基準是絕不為過。不過，上訴庭同時提到，兩宗相關民事索償案的最終賠償總額是393萬元。這是一個並不常見的大數目，需要上訴人變賣住所來支付，顯出了他的誠意。在相當程度上，他的行動也大大減免了受害人在民事追討過程中所要承受的折磨。

上訴庭指，考慮到本案具體情況，原審法官不應純粹因為賠償是由上訴人傷人而起，而把這個減刑因素排除在外，裁定上訴人上訴得直，有關4項控罪的獨立刑期則維持不變，但整體刑期由14年6個月改為14年。案件編號：CACC 60/2022