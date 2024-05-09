成文法雜項修訂 女皇總督字眼全消失

【本報訊】政府明日將會刊憲《2024年成文法（雜項規定）條例草案》，並於22日提交立法會審議，相關草案將對多條條例作出雜項修訂，並修改一些不切合香港憲制地位的提述。改動之後，本港法律條文中仍殘存的女皇、總督等字眼將全消失。

律政司發言人昨日表示，草案旨在廢除若干條例中的過時的條文或提述，當局早在今年2月向立法會介紹建議時已經指出，本港上一條《成文法 （雜項規定）條例》在2020年制訂，現在有需要另行提出一條綜合條例草案以對多條條例作出雜項修訂。

5‧22交立會審議 據當局向立法會介紹草案的建議，其中一項修訂是《郵政署條例》（第98章），商經局建議廢除第2（1）條對「英國郵政署署長」 的提述和第22、31（1）和32（1）（m）條對「女皇陛下政府」的提述；並且將「 總督會同行政局」改以「 行政長官會同行政會議 」取代，同時亦將第32（5）條中的「官方 」（Crown）改以「政府 」取代。