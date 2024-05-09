港府上訴得直 法庭頒令禁制黑暴歌

【本報訊】與反修例事件有關的歌曲《願榮光歸香港》（下稱《願榮光》），近年於不同平台傳播，律政司去年6月入稟高院申請禁制令，禁止公眾人士具煽動意圖下，在任何平台傳播該歌曲，危害國家安全，但被原訟庭駁回申請。律政司不服判決提上訴，上訴庭昨日頒判詞，裁定律政司司長的上訴得直，並批出臨時禁制令，但強調並非完全禁制《願榮光》，而只是限制禁制令中指明的刑事作為。

本案上訴人是律政司司長，答辯方是從事相關禁制行為的任何人。律政司早前要求法庭禁制答辯方在具煽動意圖下，以任何方式廣播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製《願榮光》，不論是其曲調或歌詞或曲詞；禁制答辯方以任何形式發布該歌曲，意圖侮辱國歌；或使人聯想到香港特別行政區是獨立國家並擁其國歌。原告亦要求禁止被告協助、促使、教唆或故意授權他人參與相關行為。

僅限指明刑事作為 上訴庭在判詞中指，接納行政機關的評估，即單憑檢控明顯不足以處理嚴重的刑事問題，並有迫切需要以禁制令協助刑事法律維護國家安全，對實際或潛在違法者加強阻嚇。另外，禁制令對於說服網絡平台營運者從其平台刪除與《願榮光》相關的有問題視頻是必要的。

上訴庭信納，禁制令的範圍並不比刑事法律寬廣。禁制令已顧及可能牽涉言論自由權利的關注，容許某些與《願榮光》有關的合法行為不受限制，例如學術活動或新聞活動。其中有可自由提出申請的條文，亦使任何受禁制令影響的人士，或任何日後受影響者得以向法庭提出申請。綜合上述原因，上訴庭裁定律政司上訴得直，批准律政司申請，限制禁制令中指明的刑事作為。案件編號：CACV274/2023、CAMP303/2023