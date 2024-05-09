周達權：眾籌登報遇困難 黎同意墊支500萬

Mark Simon於壹傳媒集團 冇正職有話事權 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審，壹傳媒高層周達權續以特赦證人身份出庭頂證黎智英。庭上透露，黎智英同意為全球登報計劃墊支500萬元，周達權指，Mark Simon是黎智英私人助理，雖然Mark在壹傳媒集團沒有正式職位，但有話事權。而黎智英在《蘋果日報》「飯盒會」中，曾談及要透過《蘋果》英文版等渠道，爭取外國關注及支持。

黎1563萬轉帳「Mark's Project」 就着加拿大公司「LAIS Hotel Properties Limited（下稱「LAIS」）」，周達權供稱，這公司是黎智英擁有，董事包括周及Mark Simon等，該公司與壹傳媒無關連。庭上展示相關電郵，顯示2019年4月，黎智英從私人戶口轉帳200萬美金（約1,563萬港元）至「LAIS」，詳情列明是「Mark's Project」。周達權不知道轉帳原因，但相信黎智英同意轉帳，黎事後亦沒有質疑有關交易。被問到自己是否橡皮圖章，周達權說「可以咁講」。

就着「Chartwell Holding Limited」，周達權稱，據他所知，這是一間由黎智英擁有的台灣公司，他不清楚Mark Simon在這公司有何職位。另外，控方亦在庭上展示一封Mark Simon在2019年6月發出的電郵，附夾相信是Mark Simon跟黎智英的訊息對話截圖，當中Mark Simon跟黎稱，眾籌登報計劃遇上重大問題，需要500萬元過渡貸款，黎回答說「OK」。周達權指，Mark Simon指示向李宇軒支付上述款項，周相信，涉及的是文宣登報計劃。此外，2019年6月，Mark Simon傳電郵給周達權等人，謂黎智英同意協助李宇軒在《台蘋》登廣告。

法官問及Mark Simon在壹傳媒集團的角色，周達權說，Mark Simon是黎智英私人助理，在壹傳媒集團沒有正式職位，但他都會聽從Mark Simon指示，形容Mark在集團都有話事權。黎智英也會私人給予Mark年終獎金。另一方面，周達權指自己在壹傳媒任職時會出席「飯盒會」，「飯盒會」由黎智英主持，出席者包括時任壹傳媒行政總裁張劍虹等。

辯方擬申再盤問張劍虹 周達權憶述，「飯盒會」期間，黎智英會談反政府示威看法，指示「有咩要做」，以期更多人同情示威者，並尋求外國關注，爭取外國支持，甚至實施制裁。具體方式包括推出《蘋果》英文版、描述反修例運動的《自由之夏》特刊，以及發起「一人一信」給美國總統行動。至2020年7月，黎智英推出「Live Chat with Jimmy Lai」節目，周估計亦是想吸引外國支持。控方完成主問，今日周達權會開始接受辯方盤問。另外，辯方透露，將申請重新傳召張劍虹作盤問。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

周達權證供重點