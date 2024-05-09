醫健：老有所醫：對抗基底細胞癌 注意防曬

80歲的張先生注意到他臉上出現黑色素疹，他認為這是與年齡相關的良性雀斑或疣。然而，經過仔細檢查，我發現了一些擔憂的特徵。病灶大小超過6毫米，顏色不均，表面有輕微的隆起和異常的血管。我建議進行皮膚切片檢查以準確診斷病情。

病理報告證實基底細胞癌。我為張先生進行手術切除，確保病灶周圍的邊緣清晰。這種治療方法有效地去除了癌組織並最大限度減少復發的機會。

皮膚變化 時刻保持警惕 為了降低復發風險並促進整體皮膚健康，他被建議限制過度的陽光照射，特別是在紫外線（UV）輻射最強的高峰時段。鼓勵戴寬邊帽、穿長袖衣服和定期使用廣譜防曬霜等防護措施。此外，張先生還計劃定期監測他的皮膚，是否有任何復發迹象或出現類似病變。

需要強調的是，基底細胞癌通常是一種生長緩慢且不危及生命的皮膚癌。雖然它很少擴散到身體的其他部位，但如果不及時治療，可能會造成嚴重的局部損傷。因此，早期發現和介入對於防止進一步滲透和實現最佳結果至關重要。

張先生的經歷提醒我們要對皮膚的變化保持警惕，無論它們最初的表現如何。對可疑病變就醫可以及時診斷，預防潛在的嚴重併發症。鼓勵定期檢查和採取安全防曬的生活方式來對抗基底細胞癌。

羅肇衡醫生

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