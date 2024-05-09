逾6成港人兩年無檢查牙齒

香港醫學專科學院昨日舉行「香港健齒周2024」啟動禮，今日起至下周二（14日）聯同大部分牙醫，為全港市民提供一次免費口腔檢查、諮詢及X光檢查服務。香港牙醫學會會長陳超余引述有研究指，超過60%受訪港人近兩年無檢查牙齒、大部分人有初期牙周病症狀，更有0.2%受訪人無每日刷牙習慣，直言港人的牙齒健康意識有提升空間，希望通過「健齒周」活動，提升市民護齒意識，鼓勵市民注重口腔健康。

倘牙科街症派電子籌 為難長者

至於早前審計署發表報告，批評本港公營牙醫街症服務名額減半，至今仍因人手短缺等因素未恢復，有市民要等候至少7小時取籌。相關官員表示，當局7月起將調整牙科診所派籌安排，初步登記時間由服務當天凌晨零時，提早至服務前一天晚上8時開始。社區組織協會幹事彭鴻昌指，衞生署牙科服務人手不足，即使日後改網上預約，透過電子派籌，但始終無改名額不足的問題，加上長者或有數碼鴻溝，未必掌握如何使用，需由家人或診所人員協助。