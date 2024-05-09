慢病共治 半年錄3.5萬人參與計劃

【本報訊】「慢性疾病共同治理先導計劃」自去年推出至今近半年，已有約3.5萬人參加計劃，並有515名家庭醫生參與提供服務；逾70%共付額定在150元或以下。當局表示，將會增購專職醫療服務，包括視光師、營養師和物理治療師服務，亦正研究將現有疫苗接種計劃及大腸癌篩查計劃整合。

2萬人完成糖尿高血壓篩查 當局自去年11月起推出計劃，為期3年，45歲或以上未被確診糖尿病或高血壓的市民，可於地區康健中心登記，透過共付模式，在政府資助下於私營醫療市場接受篩查、醫生診症和化驗，以及按個人健康狀況獲處方藥物，接受護士診所和專職醫療服務跟進，市民僅負擔一定共付額即可。

當局向立法會提交文件顯示，截至上周四（2日），約3.5萬名市民已參加計劃，當中約二萬人完成了糖尿病及高血壓篩查，約8,000人被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病或高血壓；當中97.4%將共付額定於350元或以下；73.3%則定於150元或以下。當局亦正籌備採購個人化的護士診所及專職醫療服務，暫定於今年第二季進行公開招標，預計於第4季開始由康健中心提供相關服務。

當局今年首季委託本地大學進行研究，評估計劃表現，並適時審視是否擴大服務範圍，包括研究整合公營普通科門診公私營協作計劃，並正研究將衞生署的疫苗接種計劃、大腸癌篩查計劃，以及探討中的社區藥物名冊和社區藥房計劃，整合到一個共通平台，當中部分適用元素或會整合至計劃的服務中。