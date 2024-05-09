長洲搶包山決賽 12選手競逐殊榮

【本報訊】「包山嘉年華2024」壓軸項目「搶包山決賽」將於下周三（15日）晚上在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，12名選手將爭奪獎項，現場將設有4個區域供市民觀賞賽事，可容納約1,650人，入場券在當天晚上10時開始免費派發，市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候，每人可領取一張，先到先得。

5‧16凌晨零時上演 大會於下周三晚上11時30分首先舉行開幕禮，按傳統習俗搶包山決賽於翌日（16日）凌晨零時正式展開；而搶包山接力邀請賽則緊接個人賽舉行。大會將於當晚10時開始派發免費入場券，已取得入場券的市民須按大會工作人員指示，於晚上10時30分開始，順序進入第一至第四區域觀賞賽事。

比賽當晚除了頒發獎盃予男子組冠、亞、季軍和女子組冠軍外，大會亦會繼續頒發「代代平安獎」，獎勵從包山上摘取最多平安包的參賽者。

此外，主辦單位當晚會留意天氣情況，如受惡劣天氣包括雷暴影響，為公眾安全起見，搶包山決賽或會取消。大會將按章程所列載的安排，以選拔賽成績決定名次。根據傳統習俗，搶包山決賽應在太平清醮指定時間內舉行，故不會安排重賽。