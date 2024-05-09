香港快運機票分4級 最平限帶一件隨身物品

【本報訊】國泰航空旗下的香港快運航空昨日推出客運新政策，將以往兩種票價選項增至4種，並按票種調整登機行李的安排。按該公司規定，最平票價級別的乘客，只可帶一件「隨身物品」，重量上限7公斤。寄艙行李需額外加購，按重量收費，分20公斤及32公斤。而在昨日或之前訂票的乘客，仍然能享有隨身物品一件及重量上限為7公斤的登機行李一件。

香港快運宣布，乘客票價將增至4種，即「輕便飛」、「經濟飛」、「隨心飛」及「無憂飛」，其中最平票價級別「輕便飛」，只容許乘客攜帶上限為7公斤的「隨身物品」，如小型手袋、手提電腦包、小型背包及相機袋，並必須放入前方座位下，不可放入座位上的置物櫃。

上一級票價是「經濟飛」，乘客可攜一件可放入座位上方置物櫃的「登機行李」，但連同「隨身物品」，需合共不能超過7公斤。

其後「隨心飛」可攜一件隨身物品不超過7公斤的隨身袋，另一件20公斤寄艙行李；「無憂飛」的寄艙行李可重達32公斤。若對比只容許攜帶「隨身物品」及較高一級含「登機行李」的票價，機票的差距僅約50元。

大灣區航空維持現有政策 快運表示，新票價選項是讓顧客按照旅程的需要作出靈活選擇，減省不必要的開支；並指全新的4種票價選項，既有廉宜票價選擇，亦有提供較大寄艙行李限額及可選擇標準座位的類型。

大灣區航空表示，將維持現有的行李限額措施，選購任何一款票種的乘客，均可繼續攜帶一件小型個人隨身物品，及一件手提行李登機。手提行李重量限額為7公斤，行李總長度不可超過115厘米。