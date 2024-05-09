「諂媚式」迎低消費群 當局駁斥謬論云云

學者撰文 指不見發展旅遊策略在陣 五一長假期剛過去，政府稱今年該段期間來港旅客超過76萬人，帶來的消費增長超過20億元。不過有學者指當局「諂媚式」地迎合低消費旅客，沒有相應的經濟回報；當局則回應稱有關說法純屬謬論，遊客能給香港帶來相當可觀的經濟效應，並舉例剛過去的五一假期，就給香港帶來了大量的消費，惠及各個行業。

今年五一長假期，內地來港旅客人數相較疫情前的2018年有增長，但是旅客的平均消費水平卻有所下降。據政府公布的相關數據，消費增長20億元，來港人數76萬，經計算下人均消費約為2,600元，與2019年來港的不過夜旅客人均消費情況相差不大。但若計算通脹，今年五一的水平則未有回復到疫情前水平。儘管政府方面表示對情況樂觀，但仍有反對的聲音出現。

學者袁彌昌撰文指，政府當前是「諂媚式」地迎合低消費的旅客，甚至是「劣幣驅逐良幣」；他還表示，看不到現在政府發展旅遊策略。袁還表示，來港的旅客大多來港只是打卡閒坐閒逛，明顯不會消費，屬「旺丁不旺財」，而且由於目前來港旅客大都屬於低消費旅客，導致市面上出現很多低成本、低增值的商店，變相造成了一個「劣幣驅逐良幣」的現象，將原本的高成本、高增值商店都擠走了。袁認為，本港當前是出現了一個弔詭現象，即所謂「網紅」店大行其道，一些「米芝蓮」或真正好的餐飲企業卻要結業。

五一長假 旅客在港消費逾20億 文化體育及旅遊局局長楊潤雄則在社交媒體中未指名回應，認為此種說法是謬論。楊潤雄表示，今年的五一長假期，旅客為香港帶來了逾20億元的消費，而每150萬旅客就能為香港的生產總值帶來0.1%的提升，今年長假期更有多個行業受惠。楊潤雄續指，「過門便是客」，只有為其提供優質的旅行體驗，才能吸引對方再來港。

另外，楊還認為，看不到政府發展旅遊的策略是毫無根據的，忽略了相關部門及各界為此付出的努力和成果，純屬妄下定論，呼籲市民不要被有關言論誤導。

今年五一期間有超過76萬內地旅客訪港，有關業界大致滿意。楊潤雄表示，有注意到現在旅客的出行新趨勢，例如喜歡城市漫遊、消費趨於理智等，他表示政府在未來籌劃旅遊發展時，會作出對應的策略。