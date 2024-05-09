舊廈未遵驗樓令 當局稱加強執法

【本報訊】華豐大廈奪命火揭示舊樓消防問題嚴重。發展局局長甯漢豪認為在市區更新問題上，需要透過樓宇維修和重建，而近日發生的連串事件，顯示業主未有認真看待政府發出的法定強制驗樓通知及消防安全指示，當局會就此加強執法，特別會集中資源處理賓館和劏房，未有遵辦驗樓通知書的高風險大樓，亦承諾會為市建局提供財政支持。

甯漢豪昨在立法會二讀辯論《2024年撥款條例草案》發言時，表明關注舊樓的結構及消防問題。對於工程成本方面，她指當局會在今年內完成檢視控制公務工程成本，以有效推展工程發展，又會在今年內成立建築研發及測試中心，為創新物料及建造方法等進行研發制訂標準，提供測試和發出認證，同時會用科技解決人力不足問題。

至於公共財政面對挑戰，但政府在基本工程投資方面不會減少，未來5年基本工程開支，平時每年會為900億元，較過去5年的平均數，每年760億元增長17%。未來工程開支主要用在北都等項目。

爭取今屆任期內交椅洲填海 另有議員關注交椅洲項目延遲，她重申當局仍爭取在今屆任期內展開填海，並正在為今年啟動環評程序作準備，強調政府「造地決心無改變」，在兼顧公共財政能力，會適時為未來41萬公營房單位提供土地，個別項目時間的短期調整不會影響，按照香港2030+的目標。她又指政府正研究不同開發模式。