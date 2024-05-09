255宗違租管 成功檢控118劏房業主

【本報訊】公營房屋嚴重短缺，不少基層市民居於劏房，環境惡劣。房屋局局長何永賢昨在立法會二讀辯論《2024年撥款條例草案》時透露，有關違反劏房租管個案，目前有255個案、118個業主被成功檢控，而去年度收回2,700個公屋，較對上年度大增逾一倍，又提到全面撤銷樓市辣招後，市場反應正面，會繼續監察市況。

濫用公屋 上年度收回2700單位 在加強打擊濫用公屋問題，何永賢指房委會在2023年年尾起實施措施，而在2023/2024年度被回收單位數目超過2,700個，較之前兩年度大概每年度1,300個增加約110%，未來會繼續檢視有關措施。至於因種種原因歸還單位的，去年總數有1.5萬個，比以往的一萬個單位增加55%。

針對有議員認為要檢視公私營房屋供應目標的比例，以及公營房屋中公屋和資助出售單位的比例，她指目前公屋平均輪候時間仍然較長，當局會努力推進公屋供應，在整體布局上設置公私營房屋軌道能夠銜接的置業階梯，當局會密切留意市況，理順置業階梯的執行細節和具體安排。

她又指政府撤銷樓市辣招後，市場反應正面，上月註冊住宅樓宇買賣合約有接近8,600宗，按月上升近1.2倍，亦按年上升超過八成，顯示整體交投活躍；成交量在撤辣後亦明顯上升，反映撤辣有效達到增強市場信心的目的。對於外界擔心撤辣後，炒風會否再起，她強調會保持警覺，密切監察住宅物業市況，因時制宜，動態採取適當措施，回應市場變化。