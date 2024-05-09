發債上限增至5000億 恐削港信用評級

【本報訊】外界批評政府借貸度日。立法會昨通過有關借款條例建議，發債上限提升至5,000億元的決議案。有議員指香港的債務水平可控，但不代表完全沒有風險，若過度倚賴發債融資，既會增加債務負擔，亦容易受到外圍金融波動同加息政策的影響，甚或影響信用評級。

議員陳仲尼指把發債上限提高至5,000億元，考慮到未來須支付的利息和償還本金，政府必須審核規劃每一年的發債規模、年期及債務償還的現金流計劃。他指香港的債務水平可控，但不代表完全沒有風險，過度倚賴發債融資，只會增加債務負擔，更容易受到外圍金融波動及加息政策的影響。若長期不斷的發債，財政儲備卻逐年下降的話，勢必影響香港的信用評級，有可能加重香港的借錢成本。

他又指在政府未來5個財政年度，分別可償還242億元、448億元、549億元、1,063億元、1,078億元。但根據2024年所估算的財政赤字、以及對未來經濟復甦的情況，難以在今日作出準確預計。對於未來財政收入和盈餘能否達到預測水平，宜保持觀望態度，畢竟發債始終都要償還的，況且目前利息高企，長遠而言當局需推動升級轉型，鞏固原有產業的優勢，努力節流減省開支，量入為出以達致收支平衡。

存款保障修例 將增至80萬元 但另一議員陳振英則希望可增加人民幣發行的比例，料可為境外投資者提供更多優質投資選擇，亦可考慮全球因自然災害頻生、損失日益增加，發行巨災債券以轉移風險。

此外，立法會昨首讀及中止二讀辯論《2024年存款保障計劃（修訂）條例草案》，財經事務及庫務局局長許正宇指存保計劃是在2006年實行，是金融安全網的一環，今次修例目的是加強存款保障及維持銀行體系穩定，存保會建議把目前50萬元的保障提升至80萬元，此舉可以令保障額追得上由2011年至2023年年中的通脹，更會提升實質保障額21%，受全額保障的存戶比率亦會由目前的89%升至92%。

當局亦打算調整存保計劃成員的供款機制，向計劃成員收取建立期的徵費，以及在合理時間之內達到存保基金的目標金額，同時優化銀行併購的存款保障安排，存戶若在多於一家受保障銀行有存款，將分別享有存保計劃的80萬元最高保障，例如在兩家受併購影響銀行的存款，併購日起計的6個月內可享有160萬元存款保障。存保會曾委託機構進行調查，發覺有80%受訪者支持提升保障額至80萬元。