千億赤字 港府捱轟 樂觀3年內財政平衡

立會20年來首次不記名通過預算案 面對逾千億元龐大財政赤字，未來兩年預測亦是赤字預算。立法會昨三讀通過《2024年撥款條例草案》，惟沒有記名投票，是20年來首次不記名下通過預算案，亦發現4名議員在三讀表決時不在席，當中一名議員在草案二讀階段時曾表明不支持。財金官員則指香港受環球經濟影響大，而在第一季本地生產總值可見，消費增長較緩慢，未來要繼續節流，又指香港正值經濟轉型期，近期資產市場明顯改善，希望穩中向好的勢頭可以持續，而中長期的預算案會聚焦於新質生產力，又指有信心在3年內將政府財政恢復平衡。

實際上，過去多個年度已出現赤字，例如2022/2023年財赤高達1,883億元，政府日前公布2023/2024開支，赤字由預算的1,016億元收窄至1,002億元，減少14億元，財政儲備為7,346億元，但預測未來兩個年度均是赤字預算，分別是480億元及63億元，直至2026/2027年度預測有328億元盈餘。

稱節流 5年慳468億 財金官員昨在立法會上指出，有信心在3年內將政府財政恢復平衡，當中不包括發債所得收益，政府目前正落實一套財政整合政策，簡單而言是開源節流，預計八成的力度均在節流。每年削減1%開支，預計5年可削減468億元，將政府開支的增長幅度由過去年度的約5%下壓到5年後，開支增長只佔經濟增長的2.2%。

該官員重申香港受環球經濟影響非常大，本港經濟在今年第一季錄得溫和增長，實質本地生產總值第一季按年上升2.7%，經季節性調整後達到2.3%，出口方面錄得增長，而消費增長較慢，只有1%左右，可見第一季經濟環境平穩，而他又指希望今年訪港旅客數字可以達5,000萬人次，恢復到疫情前七成多。

政府曾指資產市場恢復緩慢，該官員亦指去年樓市下跌6.8%，股票市場去年下跌3.8%，今年的通脹率和失業率較低，在經濟前景不錯、國家支持的情況下，因此「不需要被悲觀情緒過分影響我哋」，又指樓市措施推出後，樓價平穩，起到穩定的作用。

指借貸比率仍算少 對於有評論指政府發債度日，該官員指發債所得不會用作經常開支，只會用作投資項目和基建工程，而政府借貸比率只有9至13%，與任何先進經濟體比較都少。

在社福開支方面，勞工及福利局局長孫玉菡指2024/25年度，政府投放在福利開支的經常性預算是1,274億元，佔政府整體經常性開支22%，是各政策組當中位列第一。政府早前提出的資源效率優化計劃，將會由2024/2025及2025/2026年度，每年節省經常性開支1%。在不影響綜援和公共福利金等計劃的前提下，2024/25財政年度的財政預算案，各部門需在26/27年度再削減1%的經常開支。

立法會昨日在不記名下三讀通過預算案，屬20年來首次，4名不在席的議員包括林琳、李梓敬、梁美芬等人，當中李梓敬和林琳一同到馬來西亞外訪；梁美芬則指在二讀時有舉手支持，看到有兩人輪候發言後便去洗手間，但估錯時間，導致未能在三讀舉手，但她強調「我係全力支持呢個財政預算案」。另一位議員指當時正和惠州官員見面，已向議會請假。過去兩份預算案均投棄權票的議員狄志遠，指今次削減開支不會向小型機構實行，因此轉而投支持票。