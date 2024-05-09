九巴8號線 同日免費乘搭助疏導

【本報訊】港鐵公司宣布部分路段由於更新設備，觀塘綫太子至何文田站將於7月28日停止行車一整天。九巴表示，因應港鐵暫停部分車站列車服務，當日將安排8及30X兩條巴士線向乘客提供免費服務，其中來往尖沙咀碼頭至九龍站的8號線會途經紅磡、黃埔、何文田、油麻地和佐敦，接載市民往返各區，而為應付當天預計增加的服務需求，8號線將延長服務時間，由早上5時半至凌晨1時，亦會加密班次至最密10分鐘一班。相關乘客上車時毋須拍卡或以任何方式繳付車資。

30X指定路段亦免費 另外，九巴當日亦安排來往荃灣（荃威花園）至黃埔花園的30X號線，在介乎油麻地至黃埔的指定巴士站讓乘客免費乘搭，前往荃灣（荃威花園）方向的乘客可以黃埔花園總站至獲嘉道內的5車站免費上車，而前往黃埔花園方向的乘客則可在油麻地文明里至德民街間6個車站免費上車。30X號線則會由早上6時至凌晨1時15分，加開短途班次來往黃埔和油麻地。

九巴表示，當日會密切留意載客情況，在有需要時再增加班次疏導乘客。另外，來往中秀茂坪至尖沙咀碼頭的1A號線、藍田（廣田邨）至旺角（柏景灣）的16號線、順天至旺角（循環線）的27號線、坑口（北）（將軍澳醫院）至美孚的98C號線及中秀茂坪至旺角（循環線）的213D號線，亦會按需求加強服務以應付市民需要。