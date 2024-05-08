白日之下治安亡 擄人打劫競猖狂

世風日下，人心不古。香港接連在光天化日之下發生嚴重罪案，先是前日，尖沙咀驚現女子街頭被擄案，整個作案過程被拍下，怵目驚心；接着是昨日，5名南亞兵團手持鐵錘和利刀，闖入尖沙咀一間珠寶行打劫，窮兇極惡，無法無天。儘管兩宗案件迅速被偵破，但不法之徒日光日白也如此猖狂，難道不是折射出本港長期治安不靖，同類案件屢屢輕易得手，助長惡向膽邊生嗎？

街頭罪行 層出不窮 尖沙咀已淪為罪案重災區。前日中午12時許，一名女子在尖沙咀宜昌街近亞士厘道交界，突然遭兩名男子強行擄走，帶上一輛黑色私家車。由於案件在白天旺區發生，又有車Cam拍下事發經過，益發顯出不法之徒目無法紀，完全無懼行兇過程曝光。雖然執法部門在同日傍晚已尋回受害女子，案件疑涉金錢糾紛，至昨日更以「非法禁錮」、「縱火」、「行使虛假文書」、「無牌駕駛」等罪名拘捕多名涉案者，總算反應快速，但香港治安不斷惡化，街頭罪案層出不窮，卻是市民實實在在的觀感。

果不其然，昨日中午近12時，尖沙咀海防道又有珠寶行劫案發生。5名南亞漢駕乘一輛白色私家車至珠寶行對開，隨即落車闖入店內打劫，當中3人手持鐵錘，另二人持有利刀，殺氣騰騰打爆兩個玻璃飾櫃準備擸走珠寶，被一早埋伏的執法人員一擁而上制服。期間一名南亞漢激烈反抗，面部受傷淌血，店內遺下血漬斑斑，狀甚駭人。調查發現，5名南亞匪中，兩人持「行街紙」，兩人身上沒有身份證明文件，餘下一人持香港身份證。南亞假難民害人害物，儼然治安大毒瘤，又一鐵證。

顯而易見，不法分子之所以愈來愈大膽，由街頭暴力案件，到打家劫舍食大茶飯變成「生活日常」，同本港治安長期惡化，當局執法不力，絕對脫不了關係。君不見，黑幫街頭尋仇此起彼伏，僅今年3月，「屯元天」三區便在短短4個多小時內接連發生劈友血案，大有當年「12點後我話事」之狂態。至於珠寶劫案更是差三隔五就有一宗，單是尖沙咀區已不知發生過多少遍，執法部門因而被斥為塞責失職，重國安、輕治安。這兩天如此神速破案，是否為了撫平民怨，也跟輿論監督發揮作用有關，可思過半。

事實上，本地黑幫目無王法，跟南亞兵團互相勾結作奸犯科，已成近年香江一景。是次的街頭擄人案，執法人員拒絕證實被捕人士是否有黑幫背景，惟從其犯案手法大膽熟練，又是禁錮、又是用假牌觀之，絕非一般人做得到；至於南亞兵團駕車來到珠寶行行劫，更是事先有所策劃。如此種種，如果說跟本地黑幫完全無關，三歲小孩也不信。

惡性循環 永不超生 眾所周知，港府用於假難民的開支年年增加，10年下來已突破100億元，今個年度預計又要花費十餘億元，說是無底深洞也不誇張。當局大慷納稅人之慨，換來卻是治安每況愈下，市民最是冤哉枉也。東方傳媒機構多年前已經建言，也是全港第一個提出港府必須退出聯合國《禁止酷刑公約》永絕後患的傳媒機構，可惜忠言逆耳，當局屢勸不聽，甚至連設立禁閉式難民營也不予考慮，結果就是治安毒瘤易請難送，落地生根，假難民不絕湧港「搵食」，衍生的罪案層出不窮，陷入惡性循環，永不超生。外界質疑香港養毒瘤直到破產，絕無誇張。

可以毫不諱言，黑社會和南亞假難民已成腐蝕社會的兩大心腹之患，這兩個大患不除，香港絕無寧日。執法部門迅速破案，做法值得肯定，惟這僅是應有之義，當局再不認真反黑，再不切實考慮退出國際公約或設置禁閉式難民營，更嚴重的罪案必定陸續有來。說實在的，執法部門肯定無法每次都事先埋伏，拉人封艇，一次半次「發威」並非長久之策，無以為繼的話，只會讓黑幫更加囂張，毒瘤更加猖獗。長痛不如短痛，徹底去除南亞毒瘤，除了能夠大大減輕庫房負擔，黑幫亦失去膽正命平的爛頭蟀，猶如斬斷其左右手，絕對是一石二鳥之舉。

香港目前經濟未見景氣，經濟轉差，罪案必然增多。去年全港罪行多達9萬餘宗，按年勁升近三成，今年恐怕也是有增無減。最令人擔心的是，新型罪案如網絡詐騙愈演愈烈，傳統罪案又不斷增加，市民和商戶惶惶不可終日，對亟待復甦的經濟將是嚴重打擊，豈能不謹慎應對！