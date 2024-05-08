撥亂反正：格魯吉亞恐再被犧牲

上回講到位於高加索的前蘇聯加盟共和國格魯吉亞，在10多年前誤信西方的保護承諾，向國內的親俄地區發起軍事行動，最終引發俄軍入侵，原屬格魯吉亞領土的南奧塞梯與阿布哈茲雙雙宣布獨立。事後格魯吉亞與俄羅斯斷交，配合西方向俄國實施制裁，並積極爭取加入歐盟以至北約，希望可挽救深受與俄國斷鈎打擊的國內經濟，以至在該國設立軍事基地和導彈系統，震懾俄方。

不過，隨着歐盟及北約不斷拖延其申請，格魯吉亞的國內政治開始出現變化。部分民眾認為西方並不可信，逐漸與俄國恢復通商。加上原有的親西方政權屢爆貪腐醜聞，主張與俄羅斯恢復談判和正常經貿關係（但仍算不上是親俄）的格魯吉亞夢想黨，2012年首次參選已贏得過半數國會議席，並一度同時贏得總統寶座。但這亦引來本已離棄該國的西方國家重新介入，利用親西方媒體將夢想黨抹黑為親俄及反人權，又出錢出力扶持當地的反對勢力，這亦是《外國代理人法案》的立法背景。

事情真正轉捩點為俄烏戰事，因部署在克里米亞港口的俄軍艦艇屢遭烏方偷襲，俄方計劃在阿布哈茲海岸建立永久海軍基地。隨着多個俄佔烏東地區先後正式入俄，據報南奧塞梯及阿布哈茲亦有意效法，放棄現時不倫不類的所謂獨立地位。

今次格魯吉亞的反政府示威，表面上為針對夢想黨及其《外國代理人法案》，實際上是要制止該國與俄方修好及向南阿兩地施壓，以至令其成為西方在高加索地區的抗俄橋頭堡。但與俄烏戰事一樣，西方不會願意直接出兵協助該國收復領土，最多只會提供有限度的軍援。可以預期，一旦「顏色革命」成功，就是格魯吉亞走向赤貧和淪為廢墟的開始。