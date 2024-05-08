強詞有理：戲子被通緝

最近俄羅斯在戰場上形勢大好，於是乘勝追擊，將烏克蘭總統澤連斯基列入通緝名單，意味着不再視其為談判對手，即使烏方有意停火，俄方也不會與他接觸。正如當年中國內戰，蔣介石被中共列為頭號戰犯，後來的國共和談就沒有他甚麼事了，只能由代總統李宗仁出面。俄羅斯選擇這個時候出手，除了因為澤連斯基任期即將屆滿，不再是合法總統，更是因為烏克蘭已步入窮途末路，基輔政權時日無多。

儘管美國和歐盟先後通過對烏新一輪援助，但援助何時送到仍是未知之數。最怕遠水難救近火，目前烏軍彈藥耗盡，無以為繼，加上兵源枯竭，士氣低迷，能不能撐到美歐新一輪援助到達，實在令人懷疑。有烏軍高層承認，因為寡不敵眾，烏軍近日已放棄前線三個村莊。烏方一直嘴硬，從不認輸，今次主動承認放棄陣地，其處境之艱難可想而知。有人估計烏克蘭或將很快失去除基輔之外的所有城市，並非危言聳聽。

正是因為烏克蘭毫無勝算，前景一片灰暗，加上對死亡的恐懼，烏軍內部瀰漫着一股悲觀情緒，大部分士兵沉迷賭博，藉此麻醉神經，逃避殘酷現實。雖然當局已下令禁止軍人在戰時參與所有賭博活動，但區區一紙禁令根本解決不了問題，士兵生命朝不保夕，誰還會在乎甚麼禁賭令。面對這種兵敗如山倒的形勢，任何人都無法扭轉敗局。美國國防部長奧斯汀早前誇誇其談，揚言「不會讓烏克蘭戰敗」，不過是自我安慰罷了。除非美國和北約直接出兵與俄羅斯真刀真槍大幹一場，否則怎麼保證烏克蘭不會戰敗？諒老美也沒有這個膽量。

這場戰爭打到如此地步，絕對是老美意料不到的事。他們以為集合整個西方力量，可輕易擊敗俄羅斯，結果恰恰相反，俄國不但沒有被擊敗，反而愈戰愈勇。這再次證明一個事實，美西方並非許多人想像的那麼強大。表面上美國是最大贏家，實際上得到的只是有形資產，無法彌補無形損失。尤其中俄愈走愈近，形成不是同盟勝似同盟的戰略夥伴關係，更令老美惶惶不可終日，而這種局面正是自己造成。

雖然目前美國仍是無可置疑的世界第一強國，但與過去絕對老大的地位已不可同日而語。俄羅斯將澤連斯基列入通緝名單，不僅是對其個人的羞辱，也是對其背後主人的嘲諷。