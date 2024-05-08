龍吟虎嘯：用反猶太法長臂管轄

全世界都在強烈譴責和反對以色列極端猶太復國主義政府藉着巴以戰爭，實施對巴勒斯坦人的種族屠殺，美國大學校園也興起了席捲全美的和平抗議浪潮，結果遭到大規模的抓捕鎮壓。美國眾議院還藉機通過了《反猶太主義意識法案》，「今次法案把猶太人、猶太組織、猶太歷史乃至以色列猶太政府納入美國政府法律保護之列」。

這顯示，今後美國可利用這個「法案」，對它認為的世界範圍內發生的「反猶太主義」進行「長臂管轄」，山姆大叔手裏又多了一件施霸工具。

猶太人、猶太組織、猶太生意、猶太影響，可謂全球多有，無處不在，美國大可藉此滲透推進霸權、管控世界。時下，巴以戰爭中誰譴責、反對以色列暴行，誰就有可能被美國法案打擊「管轄」。聯合國再討論推出譴責以色列暴行的議案，美國也可揮舞管轄大棒。

有了這個《反猶太主義意識法案》，以色列就更加囂張，更加兇惡的與全世界為敵。以色列總理內塔尼亞胡日前在「猶太人大屠殺紀念日」發表講話，聲稱如果以色列被迫孤軍作戰，就會孤軍作戰；聲稱拒絕國際社會要求停止以色列對加薩地帶的戰事。內塔尼亞胡還說，在加薩地帶取勝，是保證以色列生存的唯一途徑。

內塔尼亞胡學足德國納粹當年的顛倒黑白伎倆，把屠夫裝扮成「被害者」，他指摘「回教激進組織哈馬斯與第二次世界大戰時期的納粹德國有相同意圖，都是消滅猶太人」；他還指摘美國近日發生的大學校園抗議，是和當年德國校園發生的事一樣，「是反猶太主義的火山爆發」。

都說「美國和以色列是合體雙頭鷹」，「以色列是美國的乾爸爸、親祖宗」，「以色列是中東的美國」，「美國是美洲的以色列」，「美國和以色列是一團泥巴捏出的兩個人」……《反猶太主義意識法案》作實了這些「都說」。