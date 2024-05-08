坦言集：何去何從

中國發動的電子商貿革命，已經遠遠超越美國亞馬遜等的電子商貿模式。商品種類包羅萬有，連鮮活魚海鮮也可用電商供應。

電商平台把消費者和生產商緊密連接，且已不單止是商品關係，也形成以文化價值為基礎的社區，帶有信任關係。中國的速遞滲透城市各個角落、市鎮農村，無遠弗屆。一是無限度地開拓消費群體（已不僅是個人消費，而是團體消費，也不限於消費範疇，包括生產的各個環節、各種製成品、零部配件）。

二是無限度地擴大了供應商的範疇，不理會文化、語言、宗教、制度的限制，也顧及不同的質量、時款、特色，全都可在電商的供銷網絡內以低成本、高效率提供。通過網紅一類的中介，生產與消費的市場也就無限度地擴張，超越國界。結果是中國的電商已佔零售貿易的四分之一以上，還在擴展。中國電商的中外產品之交易，靠着速遞和國際郵政服務的利用，跨國跨洲，在海外市場上攻城略地。

中國電商革命是產供銷模式的轉變，當然有利於中國這樣的生產大國，也有助於中國市場大國的發展。但這樣的模式並不排除其他國家的生產。中國電商平台只是中介，可連接中國的生產商與消費者，也可連接第三國與中國，或第三國之間的生產與消費，形成全球商品貿易的整合中介與網絡，用低成本、低運輸時間衝擊所有國際、國內的商貿體系。

由於低成本，便可連接眾多中小企業、個人工商戶、農戶，沒有大企業壟斷因素。大企業的規模效益、成本、技術開發優勢不復存在。

即使部分重工業產業未受衝擊，但它們以外市場的生態在變，中小企業（特別是來自一直被邊緣化排除在國際市場以外的落後國家者）變成了電商連接的主力。小批量多品種、時尚周期短的產品替代了大企業主導的標準化產品，成為消費與銷售的主流，且用低價和高文化價值把歐洲手工或半工業製品的名牌壓抑。自20世紀初，美國福特主義的模式主宰國際企業與市場以來，中國推動的電商革命正在完成歐洲和日本變革未竟的工作，改變美國資本主義的基礎體制。

在這樣的大變革中，香港的工商管理教育還依據美國企業模式，便變得不合時宜，處於被淘汰之列。香港的教育體系、企業管理應何去何從呢？