詹培忠父子串騙案 申永久終止聆訊遭拒

詹培忠

【本報訊】前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙2021年被廉政公署檢控，指他們為一間上市公司配售可換股票據時，涉嫌隱瞞秘密「買殼」協議，另有一名無業女子亦懷疑涉案。3人分別否認串謀欺詐及處理從可公訴罪行得益等罪受審。詹氏父子申請永久終止聆訊，認為案件檢控有延誤。區院法官昨拒絕有關申請，審訊將會繼續進行，預計審期60日。

3名被告依次為詹培忠（77歲，董事）、詹劍崙（52歲，商人）及王蓓麗（女，65歲，無業）。詹氏父子被控兩項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，連同馬鐘鴻及其他人，串謀詐騙亞洲資源控股有限公司、其董事會、其股東以及香港聯合交易所有限公司。

官不認為控方故意延誤 詹氏父子申請永久終止聆訊，其中代表詹培忠的資深大律師早前指，本案有不合理延誤，造成審訊不公。代表詹劍崙大狀則指，對詹劍崙有幫助的關鍵證人均未能傳召，對被告不公。但法官昨裁決時指，就傳召證人的問題，辯方其實不知道其證供是否對被告有利；法官亦不認為控方故意延誤，不至構成不公，遂駁回申請。

王蓓麗則被控一項處理從可公訴罪行得益罪，指她於2013年10月24日至2014年1月24日間，與馬鐘鴻處理由亞洲資源控股有限公司發行，本金為4,200萬元的可換股票據。同一事件中，原本尚有一名男被告馬鐘鴻（48歲，商人），但他之前缺席聆訊，法庭已發出拘捕令。馬鐘鴻涉及上述全部3罪。在涉案時期，詹培忠是亞洲資源控股的大股東，詹劍崙則為主席。馬在案中首次提訊時不獲保釋，其後獲高院批准以現金連人事擔保共715萬元保釋外出，但之後沒有依期應訊。案件編號：DCCC 439/2022

詹劍崙