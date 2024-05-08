都大教師誤將試題當模擬卷 發送19學生

【記者馬煒傑】都會大學日前發生試題外洩事件，教育及語文學院有教師於中國語文運用（2） （CHINE230CF）開考前一日（5月1日），誤將考試試題當作模擬試題，發送給全班19名學生，有考生在應考相關科目時發現與試題完全一樣。事件發生後，學院諮詢全班學生替代方案安排，最後決定以功課形式取代相關評核。都大表示已提醒教師必須格外小心，避免同類事件再次發生。

功課形式取代評核成績 有應考該科的考生表示，在開考前一日從同科的朋友中取得模擬試題作練習之用，結果在開考當日（5月2日）應考時，發現模擬試題及考試試題的內容一模一樣。其後教師於4日聯絡應考的學生，商討以功課或重考的方式解決事件，惟部分學生在考試後已離開香港，最後只可以功課形式取代評核成績。

都會大學回覆本報查詢時指，校方於5月2日，即考試當天知悉事件，並得悉相關教師於5月1日誤把考試試題當作模擬試題，傳送給全班共19名學生。事件發生後，學院已即時以電郵諮詢全班學生替代方案安排，由於部分學生考試後已離港，未能安排重考，故此，學院將有關評核改為功課形式，要求學生在指定日子呈交，所有同學亦一致表示同意有關安排。校方已提醒教師必須格外小心，避免同類事件再次發生。