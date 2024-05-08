廣東院舍照顧服務計劃 再納佛山深圳兩機構

【本報訊】本港人口老化問題日趨明顯，長者照顧服務備受壓力。社會福利署宣布，兩間位於佛山、深圳的安老院舍，日前納入為廣東院舍照顧服務計劃下的認可服務機構，目前正在資助長期護理服務中央輪候冊上輪候院舍照顧服務的長者可提出申請。有議員建議將計劃擴展至所有領取綜合社會保障援助（綜援）計劃的長者。

議員鄧家彪表示，去年暑假與勞工及福利局局長到大灣區考察，先後走訪了4間內地院舍，認為他們的硬件較香港好，不只是面積或設施，內地更較強調醫養結合，形容內地院舍猶如一個退休度假村，有全科醫生及藥房，可會診部分較簡單疾病。

議員倡領綜援長者 北上養老 他提到，現時領綜援的長者中有部分無接受統一評估，直接入住私營安老院，數據顯示，政府發放的綜援開支每月約9,000多元。鄧指出該部分錢絕對可在內地購入一個條件不錯的住宿，故促請當局考慮讓住在私營安老院、領綜援的長者改往內地相關機構養老，相信可提升長者生活質素。