周六灣仔無人機表演 平安包太平清醮掛半空

【本報訊】香港旅遊發展局早前公布，本周六（11日）晚上將有無人機表演。該局指，為配合下周佛誕、太平清醮兩大傳統節慶，1,000架無人機將拼湊出多幅以傳統節慶為主題的動態圖案，包括巨型平安包、太平清醮花牌等，是次表演於周六晚上8時在灣仔海濱對出海面上演，長約10分鐘，望為全城增添節日氣氛，向市民和旅客送上祝福；旅發局屆時亦會向公眾及旅客免費派發雪糕。

由無人機組成的立體包山高約60米，比傳統大包山大4倍，壯觀搶眼；包山頂部更有一個直徑達30米的「巨大平安包」。

至於一年一度太平清醮，製作過程複雜的特色花牌亦是一大焦點，當晚表演將由無人機，以新穎方式呈現傳統文化手藝。

或受天氣角度影響 旅發局提醒，部分灣仔海濱場地或因受角度影響，未能清晰觀賞無人機表演，而對岸九龍半島亦未能欣賞是次表演。此外，無人機表演更可能受天氣狀況影響，局方呼籲公眾密切留意當局及相關部門網頁，取得表演最新資訊。

另外，為配合當晚表演，旅發局將於當日傍晚6時至晚上8時，在灣仔碼頭入口靠左空地安排雪糕車，向公眾及旅客免費派發雪糕，藉透過送上小心意，增添節慶氣氛。每人可獲派雪糕一杯，數量有限，派完即止。