經濟政策組別 開支預算飆四成

【本報訊】縱使面對千億元財赤，部分政府部門的開支不跌反升。當中經濟政策組別的政府開支總額在2024至25年度預算更上升39.9%，其中主要用於創新及科技基金、資本投資基金，以及商務及經濟發展局身上，3者增加的開支，合共超過100億元。

兩基金商經局 使逾100億

據政府回覆議員數字可見，在2024至25年度預算上升39.9%，其中主要用於創新及科技基金、資本投資基金，以及商務及經濟發展局，而3者增加的開支金額分別為54.4億元、26.2億元和21億元。事實上，政府開支總額增加情況在去年亦有發生，經濟政策組別的政府開支總額在2023至24年度修訂預算亦曾上升9.7%，其中涉及開支最大的部門為商務及經濟發展局共增加36.5億元，其次為創新及科技基金增加了10億元，第3則為工業貿易署增加了5.8億元。