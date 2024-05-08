經濟政策組別 開支預算飆四成
【本報訊】縱使面對千億元財赤，部分政府部門的開支不跌反升。當中經濟政策組別的政府開支總額在2024至25年度預算更上升39.9%，其中主要用於創新及科技基金、資本投資基金，以及商務及經濟發展局身上，3者增加的開支，合共超過100億元。
兩基金商經局 使逾100億
據政府回覆議員數字可見，在2024至25年度預算上升39.9%，其中主要用於創新及科技基金、資本投資基金，以及商務及經濟發展局，而3者增加的開支金額分別為54.4億元、26.2億元和21億元。事實上，政府開支總額增加情況在去年亦有發生，經濟政策組別的政府開支總額在2023至24年度修訂預算亦曾上升9.7%，其中涉及開支最大的部門為商務及經濟發展局共增加36.5億元，其次為創新及科技基金增加了10億元，第3則為工業貿易署增加了5.8億元。
另外，政府又提到負責監察政府的部門包括審計署及申訴專員公署同樣需要加入節省經常性開支計劃中。
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