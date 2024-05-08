逾萬公僕流失 3863人辭職
【本報訊】公務員持續流失。政府提供的數字顯示，2022/2023年度公務員流失人數為10,126，流失率為5.7%，當中逾半屬於退休，而辭職數為3,863人，較2021/2022年增加129人，革職者則增至47人，較2021/2022年度增加12人，增幅近35%。
公務員事務局回覆議員管浩鳴就《財政預算案》的提問，指在2018/2019至2022/2023過去5個年度，公務員流失人數分別為8,557、8,311、8,494、10,487及10,126，而與該年度開始時實際人數相比，流失率分別為5.0%、4.8%、4.8%、5.9%及5.7%。
離職者退休居多
在2022/2023年度有逾萬公務員流失，離職原因以退休居多，有5,918人，但較上年度的6,310人為少，但辭職的人數卻有所增加，由2021/2022年度的3,734人增至2022/2023年度的3,863人。被革職者有47人，而終止服務有46人，至於合約期滿亦有78人。另外，過去4年，即2020至2023年首3季，政府人員（包括公務員及非公務員合約僱員）因工受傷、患上職業病或死亡的個案數字分別有1,351、1,505、1,375及1,010宗，當中佔比較多的部門包括執法部門、食物環境衞生署、消防處等。至於按意外類別來分，滑倒、絆倒或在同一高度跌倒佔比最多，其次是提舉或搬運物件時受傷及被移動物件或與移動物件碰撞。
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