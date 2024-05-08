逾萬公僕流失 3863人辭職

離職者退休居多

在2022/2023年度有逾萬公務員流失，離職原因以退休居多，有5,918人，但較上年度的6,310人為少，但辭職的人數卻有所增加，由2021/2022年度的3,734人增至2022/2023年度的3,863人。被革職者有47人，而終止服務有46人，至於合約期滿亦有78人。另外，過去4年，即2020至2023年首3季，政府人員（包括公務員及非公務員合約僱員）因工受傷、患上職業病或死亡的個案數字分別有1,351、1,505、1,375及1,010宗，當中佔比較多的部門包括執法部門、食物環境衞生署、消防處等。至於按意外類別來分，滑倒、絆倒或在同一高度跌倒佔比最多，其次是提舉或搬運物件時受傷及被移動物件或與移動物件碰撞。