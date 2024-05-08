審訊歷時118日 初選案5‧30裁決
【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉嫌串謀顛覆國家政權案，去年12月完成結案陳詞，歷時118日的「馬拉松式」審訊正式完結。根據司法機構網頁顯示，該案裁決定於本月30日早上10時在西九龍法院（暫代高院）進行，需時兩日。
料需時兩日
這宗高院案件於去年2月6日正式開審，並移師至西九龍法院審理。本案不設陪審團，由3名國安法指定法官李運騰、陳仲衡及陳慶偉共同審理。涉案47名被告同被控於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。其中16名被告不認罪，法庭早前裁定該16人全部表證成立後，10人決定出庭自辯，包括何桂藍、陳志全、劉偉聰、鄒家成、李予信、施德來、何啟明、鄭達鴻、彭卓棋及余慧明。其餘6人，梁國雄、黃碧雲、林卓廷、柯耀林、吳政亨及楊雪盈選擇不自辯，當中柯耀林傳召了他的選舉經理，作為他的辯方證人。
至於31名認罪被告，包括戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威、呂智恆、林景楠及伍健偉。法庭會在不認罪被告的審訊完結後，才處理認罪被告的判刑。案件編號：HCCC 69/2022
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