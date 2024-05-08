審訊歷時118日 初選案5‧30裁決

料需時兩日

這宗高院案件於去年2月6日正式開審，並移師至西九龍法院審理。本案不設陪審團，由3名國安法指定法官李運騰、陳仲衡及陳慶偉共同審理。涉案47名被告同被控於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。其中16名被告不認罪，法庭早前裁定該16人全部表證成立後，10人決定出庭自辯，包括何桂藍、陳志全、劉偉聰、鄒家成、李予信、施德來、何啟明、鄭達鴻、彭卓棋及余慧明。其餘6人，梁國雄、黃碧雲、林卓廷、柯耀林、吳政亨及楊雪盈選擇不自辯，當中柯耀林傳召了他的選舉經理，作為他的辯方證人。