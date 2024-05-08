黎轉帳Mark Simon300萬元 周達權料作海外文宣

按黎要求 離岸公司股權交陳梓華當報酬 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、法律助理陳梓華續以從犯證人身份出庭作供，指證黎智英在國安法後仍透過不同渠道推動制裁。陳作供完畢後，另一名《蘋果日報》高層周達權亦隨即出庭頂證黎智英，周供稱自己需定期向黎智英及Mark Simon匯報，他指黎曾將300萬元轉帳給Mark Simon，他估計款項用於辦海外文宣。

周達權昨穿黑色西裝出庭作供，他同意，2022年2月，他獲控方發出免予起訴書，只要他在黎智英涉嫌欺詐科學園案，以及在這宗國安法案中作供，控方將不會對周提出檢控。周供稱，在1993年加入壹傳媒，擔任財務總監，2019年至2021年7月期間，他曾任職壹傳媒營運總裁、公司秘書、行政董事等職位。《蘋果日報》於2021年6月停運，至同年9月，他辭去所有職位。任職壹傳媒期間，他的職責包括處理廣告營銷，協助管理財務部、行政部等，他需向黎智英、Mark Simon等人匯報。

前壹傳媒營運總裁首作供 就着力高顧問有限公司（下稱力高），周稱這屬黎智英私人公司，該公司沒有實際生意，沒有定期收入，但有定期支出，例如員工薪金。黎智英及Mark Simon會決定是否付錢，金額較小的款項，例如汽車保險等，就由另一高層黃偉強決定。黎智英可以自行簽支票，亦可由兩個獲授權簽署人簽發支票。周達權及Mark Simon屬其中兩個獲授權簽署人。

控方在庭上展示一張以力高名義簽發予陳梓華的8萬元支票，當中有周達權簽名。周稱是得到黎智英許可而簽發，但不知開票原因。另外，周會每月做列表，列出黎智英每月使費。其中2019年6月的列表中顯示，黎智英將300萬元轉給Mark Simon。周不知道轉帳原因，估計或許是做海外文宣事宜；另黎亦曾轉帳一億元貸款予壹傳媒。就公司「LACOCK Inc.」，周達權指，這是黎智英持有的離岸公司，2019年9月，周應黎的要求，安排把公司全部股權轉讓給陳梓華作報酬，周表示，不知道陳梓華是誰。

國安法後推制裁 黎稱無嘢驚 至於從犯證人陳梓華昨日早上供稱，據他所知，國安法生效後，黎智英仍有推動制裁，包括寫文章及出席訪談節目，內容曾說到黎希望外國政府限制中國經濟發展，黎表明「無嘢驚」，謂自己有使命感，「會繼續做自己覺得啱嘅嘢」。陳梓華又憶述，2020年6月，他跟黎智英在壹傳媒大樓見面時，他曾向黎智英說驚國安法、「想褪」，惟被黎說服了，遂繼續行動，經營國際線。另外，在該次會面時，黎向他說，會看看可否「爭取到啲嘢」幫到年輕人。之後，陳透過Mark Simon得知，黎智英曾在美國推動《香港避風港法案》。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

周達權表示出庭作供，而獲豁免起訴。 審訊證供重點