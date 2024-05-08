486科技人才簽證獲批 AI範疇佔最多

【本報訊】港府大力「搶人才」，早於2018年6月推出「科技人才入境計劃」，根據政府回覆立法會特別財委會的議員提問，截至今年2月底，創新科技署共批出965個配額；入境事務處根據相關配額共批出486個簽證或進入許可申請，其中以人工智能（AI）科技範疇獲批最多，有111人，其次為生物科技及金融科技，分別有78人及67人獲批。數據分析、材料科學範疇，亦分別有52人及58人獲批來港；至於集成電路設計、微電子僅錄單位數字的人數獲批，分別是9人及4人；而量子技術範疇則未有輸入適合的人才。

人才峰會料逾7000人參與 另外，政府舉辦的「香港‧全球人才高峰會」及「機遇匯人才博覽展」昨日起一連兩日舉行。勞工及福利局局長孫玉菡表示，高峰會現場已吸引逾1,200位參與者，另有2,500人登記了參加網上直播，料兩日共有逾7,000人次參加展覽。

今次高峰會邀請了20位商界精英等，又有約100個參展機構，為人才提供了各類型支援，形容今年人才辦舉行第一屆人才高峰會是成功的。

展覽亦有不少已獲批來港的人才參加，雕塑家任哲去年成功申請高才通計劃，過程順利，只需兩至3天已獲批簽證，認為本港的國際性更適合宣傳中國文化傳統。

他又指近日其舉辦的展覽見市民反應非常好，希望未來也會在港有更深入的發展，自己則計劃留港至少5年時間，日後會再續簽高才通簽證。