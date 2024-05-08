去年逾2.4萬宗涉樹木投訴 5載新高

颱風後共4790棵倒塌 飆3倍安全響警號 近日連場大雨，加上極端天氣趨頻繁，塌樹威脅大增。根據政府提交立法會特別財委會的文件，市民於2023年向政府部門投訴樹木及查詢的案件高達2.42萬宗，較2022年的1.68萬宗按年激升近8,000宗，相關投訴達5年之冠；每逢八號或以上級別風球襲港後，都有大量樹木倒塌，去年更創近年新高，共有4,790棵樹木倒塌，較前一年飆升近3倍。

特別財委會的文件透露，去年政府1823熱線收到有關樹木的投訴大幅飆升，由1.6萬宗升至2.4萬宗。當局指，投訴內容涉及不同範疇，例如影響景觀、樹木有健康或結構問題等。由接收投訴至完成工作，時間可由數天至數月不等。根據資料，所有發現有問題的樹木會於同年內獲跟進處理。數字急升，是受到超強颱風「蘇拉」及強颱風「小犬」影響。當局記錄的樹木事故去年亦多達383宗，同樣創近年新高。

外判合約管理樹木 耗逾5億公帑 有議員則關注政府各部門管理樹木的人手，當局提交的文件顯示，「人樹比例」最極端的情況為水務署，42名人員需要管理接近15萬棵樹；土木工程署去年就聘用了128名樹木管理人員，為前年的5.7倍，而負責的樹木數量亦由9,000升至4萬棵。

為協助各部門管理樹木，9個部門中有8個有聘請承辦商協助管理樹木，去年各部門有關的外判合約共114份，總合約金額達5.1億元；其中路政署的外判合約金額最高，18份合約涉及近1.9億元，即平均每份過千萬。

當局又談到移除危險樹木的工作，樹木管理部門會於風雨季前為高人流車流地區樹木作風險評估，再採取適當措施，包括修剪樹冠、移除枯枝等，若樹木有倒塌風險，則會盡快移除。由2019年至2023年，每年部門發現有問題樹木平均約為兩萬棵。不過數字於去年大幅減少至9,431棵，其中僅1,961棵被移除。

計分制初步建議 年內出爐 另外，發展局表示，政府會通過「綜合管理方式」管理樹木，今年內可就路旁樹木的「合適性計分制度」訂立初步建議，整個研究預期於明年完成。

部門指去年有問題樹目數字比前年少一半，惟全年塌樹事故數目成近5年之冠。 近年涉及塌樹的報告