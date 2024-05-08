醫健：健康在您手：選擇合適的健身教練

現代人注重健康，坊間亦有不少私人健身訓練課程，然而不時有消費者墮入銷售陷阱。筆者在半年前經朋友介紹，平生首次報讀了一位男教練的私人健身訓練，原本對訓練沒有抱太大期望，但意外地卻有不少驚喜。

首先是這位20多歲的男教練，有上佳的溝通能力。教練的靜心聆聽、不時詢問、細心分析及積極鼓勵等的元素，讓雙方溝通良好，建立一種合適的師生互信關係。而愈早形成這種關係，有助提升訓練效率及更易達成目標。

其次是他教授的動作仔細度相當高。基於他曾參加健美比賽的背景，他的教學更着重關節運動的角度及幅度、針對單一肌群的孤立練習、訓練的強度計算、動作的次序及更講求目標肌肉的感受。而且詳細解釋如何有效訓練肌肉和介紹不同動作組合。

雙方配合同樣重要 其實要在市場找一個合適自己的健身教練，除了要關心他有否取得本地或國際認可私人教練證書外，會否有如運動治療、拳擊或高強度間歇訓練（HIIT）等其他運動資歷，也應同樣看重教練的態度和教學表現，雙方配合的情況下，才有助達成目標及能有效推動對健康的關注。

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聖雅各福群會賽馬會We WATCH優活健康計劃計劃經理 陳國雄

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