長者牙科資助將修訂 不鑲假牙亦可檢查

【本報訊】立法會政府帳目委員會就審計署批評牙科服務昨展開公開聆訊。衞生官員指，政府已籌劃在今年第3季修訂關愛基金「長者牙科服務資助」項目，修改當中規定，如必須鑲配活動假牙的條件，讓合資格長者即使不鑲配假牙，亦可以接受牙齒檢查、洗牙、脫牙和補牙等牙科服務，鼓勵長者早發現和早治療牙患。

外展計劃參與率跌 將加強宣傳 官員指，「長者牙科外展服務計劃」參與率急跌，與安老院舍及日間護理中心運作於疫情期間大受影響有關，即使疫情後參與率有所回升，但仍有很多改進空間。衞生署會主動了解安老院舍、日間護理中心以及非政府機構不參與計劃的原因，並加強宣傳工作，以提升參與率。政府亦會採取措施，確保參與計劃的非政府機構按照津貼及服務協議條款履行職責，並為監督非政府機構績效的衞生署員工提供更多指引。

此外，醫衞局會積極落實審計報告內的其他建議，包括在與推行機構簽訂的服務協議中加入有關維護國家安全的具體條款，加強宣傳以鼓勵長者和牙醫參與項目，以及監察長期未完成處理的個案等。