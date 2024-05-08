牙科街症 缺人手小修小補 提早派籌當找數

前一晚8點可登記 團體：治標不治本 立法會帳目委員會公開聆訊《審計報告》批評11間政府牙科診所服務名額過少，致不少市民要通宵排籌，苦不堪言。當局在會上宣布幾項措施調整牙科服務，由今年7月初起，將調整牙科街症服務的初步登記時間，一律由服務當日凌晨零時，改為服務前一日的晚上8時開始（詳見表）。至於只在下午提供牙科街症服務的西貢方逸華牙科診所，他指明日將調整有關診所的派籌及登記時間，取籌時間由上午11時改為下午1時，服務時間則維持下午1時半開始。有病人組織及基層團體擔心措施只是治標不治本，日間派籌或衍生市民要捱日曬之苦。

當局指，由今年7月初起，衞生署將調整牙科街症服務的初步登記時間，一律由服務當日凌晨零時，改為服務前一日的晚上8時開始。至於只在下午提供牙科街症服務的西貢方逸華牙科診所，亦會將取籌時間由上午11時改為下午1時，服務時間則維持下午1時半開始。當局指，相信在新安排下，市民取籌及登記後，可一次過盡快獲得服務，避免需要多次往返診所。

明年擬藉非政府機構增加名額 衞生署又稱，計劃明年開始推行新運作模式，即透過非政府機構提供牙科服務，相關名額較目前牙科街症增加逾兩倍，即會由目前約兩萬個名額增至約6萬個。該署指，牙科街症的籌額不多，但根據過往經驗，過半數求診人士事實上都並非緊急情況，因此當局認為，與其將資源集中投放在增加緊急牙科籌額，不如投放給弱勢社群，令真正有需要的市民更容易獲得服務。

衞生署署長林文健指，牙科街症籌額難以再反彈的原因包括人手問題，截至上周三，衞生署有108個牙醫職位空缺，佔整體牙醫編制約30%。他又指，根據世衞提升口腔健康的標準，整體人口健康指標是取決於保存牙齒的比例，而隨着技術進步，牙醫不再好像以往般，遇到牙痛的病人時就建議剝牙，而會與病人商量如何保存牙齒，例如「杜」牙根，牙醫亦會更詳細了解病人的病史，並進行全面的口腔檢查，因此整體診症時間較長。

社區組織協會幹事連瑋翹指，牙科街症提早4小時派籌，可避免市民深夜排隊，但始終有人會提早到場，變相要在烈日當空之下輪候，動輒都要等數小時以上。他又指縮短輪候時間，始終要靠增加籌額和人手，指醫務衞生局透過修訂《牙醫註冊條例》拆牆鬆綁的方向正確。他認為，應同時加強輔助醫療人員的角色，例如由牙科衞生員提供各類護理服務，包括洗牙、補牙及牙齒檢查等。

牙科街症服務調整概況