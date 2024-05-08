全運會單車公路賽 研港珠澳橋舉行

【本報訊】全國運動會將於明年11月舉行，賽事首次由粵港澳三地合辦，當中香港將承辦8個比賽項目，包括劍擊、場地單車、高爾夫球、七人欖球等。全運會統籌辦公室主任楊德強透露，正研究在港珠澳大橋舉行單車公路賽，不過要考慮橋面風速、路線規劃、安全等問題。

考慮通風救援 不辦馬拉松 楊接受傳媒專訪時表示，香港只會舉行全運會決賽周賽事，目前統籌辦正與國家體育總局、廣東省當局和澳門體育局商討，分別就各項比賽賽則、選手入住和交通安排等進行協調。至於門票及電視轉播安排，會盡快向公眾交代，期望屆時市民齊齊為運動員打氣。

他亦談到馬拉松賽事的安排，指馬拉松賽事不會在港珠澳大橋上舉行，主要考慮安排對運動員健康、通風效果、救援等影響，港深兩地將另覓地方舉行。

他又指出，香港早於1992年與深圳合辦「港深馬拉松」，現時科技先進，有信心跨境安排不是大問題，而有全運會的舉辦經驗後，有助香港未來爭取舉辦更大型國際賽事。