免費高速WiFi 津貼提供「空手觀光」 旅客友善措施 港落後日韓星洲

【本報訊】港府銳意發展盛事經濟，圖振興旅遊業，但本港旅遊軟硬件卻亟待改善。立法會發表研究文件「資訊述要」，檢視南韓首爾、日本東京及新加坡的旅客友善措施，讓本港旅遊當局及旅遊相關機構取長補短。例如首爾高速公共WiFi網絡覆蓋全市；東京津貼提供「無行李旅行」服務。研究文件指本港可參考鄰近地區的經驗，提升旅遊及好客之都的形象。

研究文件指出，首爾市政府大幅擴展免費公共WiFi服務至接近所有公眾地方，包括主要街道、巴士和公園，並採用最新的保安認證，以及統一網絡服務識別碼。首爾政府聲稱該市成全球首個安裝高速公共WiFi的城市，連接速度比過往快4倍。首爾亦在熱門景點提供1.5小時至3小時的免費漫步遊導賞服務，使遊客更深入了解南韓文化。

設375櫃台 暫存託運行李 日本則建立「空手觀光」暫存及託運行李的服務網絡，減輕旅客攜帶行李往來市內或跨市目的地的負擔，櫃台營運商可獲政府補貼購買必要的櫃台設備。截至上月，日本各城市的機場、地鐵、商店及酒店共設有375個櫃台，當中東京有逾70個。旅客亦可預約託運行李，以一件不超過30公斤的標準行李由機場即日送達酒店為例，服務營運商一般會收取105至157港元不等的費用。

文件又指，日本觀光廳定期資助公廁進行改善工程，資助額最高是維修開支的三分一或一半。東京甚至舉辦「東京廁所巴士觀光團」，亦向補貼旅遊設施營運者或旅遊景點的商店引進新服務或提升現有服務。

至於新加坡，文件指當地政府多次舉辦禮貌運動，並且會透過定期調查，掌握待客禮貌及顧客滿意度的趨勢，進而檢視不同旅遊相關行業的服務缺口。