傳香港快運最平機位 禁帶手提篋

【本報訊】國泰航空旗下廉航「香港快運（HK Express）」近日被傳將修改現時的行李政策，最便宜艙位分級（fare class）旅客原本可免費攜7公斤手提行李，收緊後將不可攜帶行李篋到機艙；寄艙行李則會改為按件數收費，而非重量。按照有關傳聞，一般帶篋旅客勢被變相加價。本報向香港快運查詢消息，該公司未有否認，僅指暫時沒有資料提供，有進一步消息時會盡快公布。

不過，消息已引發網民討論，有網民認為新措施對一、兩天快閃旅客問題不大，亦有利推動更多人使用背囊，節省更多空間，但亦有網民擔心措施會帶來額外旅遊成本，甚至稱會考慮轉搭其他航空公司。

香港快運的航機現時只設經濟艙座位，兩種票價分別為自由飛及靈活飛，兩者均包括7公斤手提行李，差別在於更改機票的收費上，而機上餐點、優先選擇座位、優先報到等服務及行李託運服務均需額外收費。

國泰年內料增聘5000人 另外，國泰航空行政總裁林紹波向內地媒體表示，今年招聘進度良好，預期今年員工淨增加5,000人，至年底員工總人數將達2.9萬人。林又指，集團會發展國泰及香港快運雙品牌定位，即國泰航空保持走高檔出行的方向；快運則走特色、低成本航空，並指後者疫後重建速度較國泰快，去年底運力已回復到疫情前1.3倍，亦會繼續引進新的飛機、增加新航線網絡，包括拓展內地二三線城市。