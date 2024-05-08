傳紅的落旗價准加2元 業界：無奈接受

【本報訊】的士業界早前向政府申請加價，建議加幅為市區的士（紅的）落旗價由27元加至32元，新界的士（綠的）和大嶼山的士（藍的）分別由23.5元及22元加至28元。有消息指，政府短期內審議的士加價申請，紅的落旗價有機會加兩元至29元。有的士業界代表稱，業界營運開支不斷增加，加價可讓業界一同改進；若是加價落實，僅是近10年第3次，促當局檢討的士加價機制。有議員建議，當局可參考各地案例規管白牌車。

團體促與最低工資掛鈎 研新機制 的士小巴商總會理事長周國強昨在電台節目表示，的士業界營運開支不斷增加，包括保險費等，現時司機收入難負擔租金加幅，車主亦感到辛苦；若政府最終決定加價兩元，業界只能無奈接受。他指出，業界每次提出加價，社會均有不同意見；如果是次落實加價，亦只是近10年第3次調整。他提到，最低工資轉為每年檢討，認為的士起錶價最理想是與最低工資掛鈎，並稱業界一定接受。他認為業界、運輸署和運輸及物流局要商討，研究的士加價的新機制。

周國強提到，不少乘客對的士有要求，包括司機態度等，認為政府可在政策或法律上作出修改，以對司機作出規管；但若要的士司機持續在一個不合理的人工水平內，根本沒可能令行業正常發展，希望公眾有持平的看法。對於加價是否可讓的士司機直接得益，周國強指沒有商人何來有工人，指經營成本在上升，加價是讓業界一同改進。他又表示，若市民認為加價兩三元後，會影響生活，要節衣縮食，建議不要搭的士，又認為把的士服務質素與「白牌車」作對比並不公平，質疑是否需要鞭策業界至「皮開肉爛」。

議員倡參考各地案例規管白牌車 議員吳傑莊表示，現時傳出之的士加價水平，比較理性，關注加價後能否令司機收入真正有增長。對於網約白牌車規管，吳傑莊指出，雖然白牌車意外不受保障，但市民多年來仍願意乘坐白牌車，建議政府可參考內地、東南亞及澳洲等例子，以平衡市民、司機及車主的利益。

就的士保險被指費用高昂，保險界議員陳健波表示，保險費與風險掛鈎，每年約有20%至25%的士發生意外，相當於平均每輛的士4至5年內就會出事，情況嚴重，而業界亦有誇大和虛報傷勢的情況。他指出，政府正考慮是否規定在的士車廂內，安裝閉路電視鏡頭，透過雲端記錄事發經過，有助保險公司理賠加快處理，亦可節省律師費開支。

消息指政府短期內將審議的士加價申請。 周國強