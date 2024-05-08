觀塘綫 個別站設備須改善 擇期陸續停運一天

港鐵今公布詳情 太子旺角油麻地料受影響 港鐵將調整服務更新設施。消息指，港鐵觀塘綫部分車站需更新設備，該公司將擇期陸續暫停部分車站服務一天，港鐵今日將召開記者會交代。有議員支持港鐵構思，指觀塘綫早於40年前始建，部分設施更「大執」，更新設備後有助提升鐵路安全。

更新隧道支架 擬安排接駁巴 本報向港鐵查詢部分車站停運作的消息，港鐵僅表示，如有任何車務調整，將預先作出通知。據悉，受影響車站包括多個九龍核心地段的車站，如太子、旺角及油麻地等。

消息指，現時港鐵觀塘綫部分路段隧道樓底較高，多年來只靠收車的短暫時間維修保養，但列車服務多年後，工程團隊認為有需要更新隧道支架等硬件，提升鐵路安全，有關工程需要更多時間進行，故擬定有關計劃。

鐵路服務受影響期間，乘客可轉乘荃灣綫或屯馬綫，港鐵亦正考慮安排接駁巴士，接載受影響乘客。有港鐵乘客擔心上下班受影響，尤其太子、旺角都是核心地段，希望港鐵盡量減低影響，最好在周末或公眾假期時停運。亦有乘客支持港鐵提升設施，認為停運一日也可以接受。

外地鐵路常見周末停運維修 曾任九廣鐵路主席的議員田北辰亦支持計劃，他估計港鐵陸續停運車站更新設備的做法，可能維持數年，若選擇周末日子停運，再安排接駁交通，問題應該不大。他解釋，觀塘綫是較早期的建設，有需要進行設備更新。他又談到澳洲的做法，指當地鐵路線停運整個周末來維修有如「家常便飯」。