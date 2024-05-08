上水4刀手駕車閘貨Van 傷司機 掠提煉黃金化學品

【本報訊】尖沙咀珠寶行劫案發生不足6小時，上水又發生攔車截劫案！昨日下午5時許，一名姓翁（52歲）男子駕駛客貨車，沿天平路駛入奕翠園2座對開一條無名路，途中突遭一輛私家車越線撞停，4名分持刀棍歹徒跳車圍毆事主，繼而掠去一批財物逃去。翁頭、肩受傷流血，一度追截無果，其後清醒被送往北區醫院救治。

據了解，昨日事主受人所託，負責保管10樽共重約10公斤、用於提煉黃金原材料的化學品，並約定於昨晚交還。事主下班後駕車載走3個載有該批化學品的袋，惟駛至上址時遇劫。另外，匪徒似乎早有目標，施襲時僅搶走相關物品，惟最後將之棄在附近地面，卻未知背後緣由。執法人員圍封現場調查，正聯絡託付物品的人士了解並追緝歹徒。

事發時，有市民把車輛停泊上址路邊，其車Cam畫面顯示，匪徒的私家車已停在拍片車輛前方，當涉事客貨車沿路駛至，匪徒隨即開車，並看準時機扭右硬撼客貨車車頭。客貨車捱撞後泵把甩脫，零件四散，歹徒趁機跳車衝向客貨車，惟他們的身影被兩車遮擋，未能看見施襲情況。當時有的士駛經上址，司機因道路被堵塞而一度落車查看，另有市民離遠觀望。