禁錮青衣再轉移馬鞍山 拘3人另3同黨在逃 尖沙咀擄人案 涉10萬元私貸糾紛

【本報訊】本周一中午12時許，一名中年女子在尖沙咀宜昌街近亞士厘道交界路邊「煲煙」期間，突遭兩名大漢強行擄上一輛黑色私家車，期間她高呼求救，驚動途人報案求助。人員接報調查，除了發現涉案私家車被套上假牌，亦懷疑曾經停泊在現場附近的一輛灰色私家車與案件有關，而該兩部車輛在案發後，俱曾停泊在青衣一公共屋邨停車場，事主被押至上址一單位禁錮。

人員翻查「天眼」片段和搜集情報，於同日傍晚約6時掩至馬鞍山恆安邨，於附近截獲涉案的灰色私家車，並在車內救出47歲受害人，她沒有受傷，毋須送院；一名姓薛（53歲）女子是當時車上的司機，是該車登記車主，亦是禁錮事主的單位的租客，她涉嫌「非法禁錮」被捕。

擄人前 被捕男曾上門縱火 人員隨後登上青衣的涉案單位，尋獲一名姓梁（39歲）男子，相信他是其中一名把事主押上車輛的人士，而他在案發前約6小時，曾經前往受害人住所，嘗試以香燭焚燒單位大門，但被保安員發現後逃去，他涉嫌「非法禁錮」和「縱火」被捕。

同時，人員在油麻地區發現涉案黑色私家車，當場拘捕姓謝（34歲）男司機，他並無有效駕駛執照，涉嫌「非法禁錮」、「行使虛假文書」、「無牌駕駛」和「駕駛時沒有第三者保險」。初步調查顯示，事主與被捕人士均報稱無業，彼此認識，自上月中起，事主與謝男疑因私人借貸現金錢糾紛，涉款約10萬元。

人員相信，受害人被押往青衣單位後，曾就還債與歹徒一方「講數」，期間歹徒亦達成共識，同意稍後釋放事主。而事主在馬鞍山獲救時，被捕女子正準備把她轉移至其他地點。人員指案發時駕駛灰色私家車的司機、車上一名負責策劃指揮的歹徒，以及一名在街頭擄走事主的同黨在逃，該部門正調查黑色私家車車主身份並追緝相關人士。