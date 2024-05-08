南亞5匪 光天化日照犯案 刀錘劫珠寶行

遇擎槍圍捕圖反抗 未得手已落網 本港治安不靖，繼前日尖沙咀發生擄人上車禁錮案後，昨日有5名南亞悍匪分持刀錘駕乘車輛，於光天化日下闖入同區一間珠寶鐘錶行，揮錘扑毀兩個玻璃飾櫃擬掠值逾千萬元名錶，卻遭埋伏的執法人員衝入店內擎槍喝止並一網成擒。被捕5人中，部分持香港身份證和「行街紙」，另有人疑是非法入境者，南亞兵團及假難民毒瘤持續發酵，更令本港淪為罪惡之都的污名不脛而走。人員正追查匪徒有否預先踩線及有否同黨等，而涉案珠寶鐘錶行則已是6年內第3度遇劫。

執法部門早前接獲線報，指有匪徒擬打劫尖沙咀區一間珠寶行，遂派員在附近一帶埋伏。至昨日上午11時55分，5名南亞漢駕乘一輛白色私家車駛至海防道落車後，3人持大鐵錘及兩人持刀，當中有人攜備大尼龍袋，闖入漢口道55至57號地下、店門面向海防道一間珠寶行，揮錘狂扑兩個分別1.5米乘0.5米，以及1米乘1米的玻璃飾櫃，擬掠去櫃內的珠寶名錶。

2匪持行街紙 另2人疑非法入境 有店內「天眼」片段顯示，5名匪徒乘車抵達珠寶行門外後，分持刀錘大搖大擺落車入店揮錘狂扑飾櫃，約10多秒後便有人員衝入店內擎槍指向匪徒，有匪徒棄刀舉起雙手就擒。據了解，人員把一眾匪徒撳地制服，其中一人曾作激烈反抗掙扎致臉部受傷，需要送院治理。

涉嫌行劫被捕的5名南亞裔匪徒（23至35歲），當中一名23歲巴基斯坦漢持香港身份證；一名29歲巴基斯坦漢及一名35歲孟加拉漢持「行街紙」留港、另一名33歲巴基斯坦漢及一名29歲孟加拉漢身上無身份證明文件，不排除他們非法入境。執法部門封鎖現場，案中珠寶行沒有損失，地上遺留血漬及鐵錘，人員正追查匪徒犯案前有否踩線、匪徒車輛來源及有否同黨等。

有附近時裝店女店員憶述，初時聽到有人講「快啲跑、快啲跑」，未幾即目睹多人奔跑。她好奇走出店外了解，看見數名蒙面便衣人員在一輛車附近徘徊，當時案發珠寶行已落了半閘，有街坊上前查看，目睹店內有3名劫匪被撳在地上。她坦言，見到那些蒙面人員，初時不清楚他們的身份，一度驚到腳震。此外，海防道另一珠寶店男職員指出，當時見到10多個蒙面人員出入案發珠寶行「唔知發生乜嘢事」，他亦不敢貿然走出店外查看，後來知悉該店遇劫及拘捕匪徒，形容那刻「個心先定啲」。

專向千萬錶飾櫃埋手 料曾踩線 至於案發的珠寶鐘錶行開業10多年，經歷過店舖兩次遇劫的負責人陳先生憶述，當時5名蒙面匪徒闖入店舖，即時指嚇職員走至一旁，幸好當時店內沒有客人，10多名職員只好按照對方指示照辦，但有女職員因初次遇上劫案受驚。正當匪徒狂扑兩個飾櫃，即有蒙面執法人員衝入店內，4至5人拔槍喝令匪徒不要妄動及「踎低」，他們蹲下後隨即被制服。他估計，匪徒專向該兩個飾櫃埋手，相信事前有人踩線，得悉該兩個飾櫃內有價值逾千萬元名錶，匪徒狂扑飾櫃時有手錶墮地，幸經檢查後證實絲毫無損。

陳續稱，只要玻璃飾櫃被猛力扑打，便會自動觸動警鐘，而事前沒有接獲通知店舖有機會遇上劫案，縱使匪徒蒙面及操廣東話，但形容一看便知道他們並非華人。此外，現時店內全部手錶均可查到，除非有特別渠道，否則賊贓好難「甩手」。他又補充，近年確實聽到好多珠寶店遇劫的新聞，店舖將會加強保安措施。

案發珠寶行 6年內3度遇劫 資料顯示，今次案發的珠寶行於2018年7月1日曾經遇劫，損失2,350萬元名錶及手帶，接應匪徒的車輛被燒毀。去年5名男子分別承認搶劫、縱火及處理贓物等罪名，其中兩名被告被判監禁7年半、兩名被告被判入獄8年，餘下一名被告則監禁兩年9個月。此外，2022年8月18日晚該店遇劫，一名獨行匪假扮顧客進店購錶，期間發難搶走3隻、共約值94萬元的手錶，得逞後搭乘同黨接應的私家車逃去。