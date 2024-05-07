飲食業經營叫苦 艱難期仍須硬撐

內地一連5天的五一黃金周結束，入境處數據顯示共有76.6萬內地旅客人次來港，官員預計能為本港額外帶來超過20億元消費收益。於近日不穩定天氣影響下，風狂雨驟，來港旅客數字最終仍然接近原先估算的80萬人次，算是沒有令人失望。

官員指出，因旅遊模式有所改變，內地旅客喜歡走入不同社區深度遊，加上本地市民和訪港旅客消費模式改變，為本地零售、餐飲等消費行業帶來實在的挑戰。今年首季食肆總收益價值的臨時估計為282億元，按年上升2.3%。同期食肆購貨總額的臨時估計為90億元，按年下跌0.3%。扣除期間價格變動的影響後，首季的食肆總收益以數量計的臨時估計，較上年同季下跌0.7%。

按食肆類別分析，今年首季中式餐館的總收益以價值計按年上升1.3%，但以數量計則下跌1.8%。非中式餐館的總收益以價值計按年亦上升1%，但以數量計則下跌1.5%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升5.8%及2.2%。從數字上可以看到市民日常解決三餐，傾向幫襯快餐店，相信是貪其消費夠實際。港府表示，食肆業務去年大幅反彈後，在今年首季增幅放緩，展望所推出措施加強信心，加上訪港旅遊業復甦和就業收入上升，應會繼續支持食肆業務。

事實上，首季食肆有小升幅，但走勢放緩，不多不少正正反映飲食業步入艱難期，不要忘記，政府上月推行「走塑」，木餐具和紙飲管等令食肆增加成本，而若然垃圾徵費8月落實，額外的垃圾指定收費袋對食肆酒樓更是一筆額外大開支。香港餐飲聯業協會會長曾於電台節目提到，疫前的五一黃金周每日約20萬內地客訪港，今年數字仍未達標，對整體餐飲和零售市道有影響。再說，今個五一假期訪港的內地旅客，大部分是個人遊，人均消費力減少逾20%，加上入境旅行團大多不是「高端團」，換言之，他們來港的消費力不高，或者可以說是消費意欲不高，昔日在尖沙咀、中環、金鐘等名店排隊爭購名牌的盛況已不再，雙重夾擊下對餐飲業更難免構成頗大挑戰。

香港飲食業經營叫苦，其中一個主因就是港人北上消費已成常態，有網民直指內地玩樂模式變化多，北上印象不單止是吃喝按摩唱K，很多玩樂的設施香港都沒有，例如大型室內遊戲場、室內滑雪場、高卡車、大型娛樂中心等。香港財經官員都表示，面對形勢轉變，除非聚焦創造消費時點與場景，包括大力推動盛事經濟，同樣重要的是在消費市場新舊模式迭代更替的階段中，企業能夠充分把握「新產品開發」和「新模式營運」這項關鍵，為業務帶來突破；又說要為零售業中小企進行數碼化轉型。

然而，港府官員就是愛往自己臉上貼金，指本港的服務有一定質素，會提醒各行各業做好待客之道，亦擬投放更多資源發展深度遊。不過，官員就是說的比唱的好聽，一味務虛而不務實，試問如何突破？香港原是「美食之都」、「購物天堂」，難道隨着港人北上消費成大趨勢而一去不復返？為何總是「廟街夜繽紛」，思之令人揪心！