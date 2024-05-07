撥亂反正：格魯吉亞再起風雲

繼中亞多國和位於巴爾幹半島的塞爾維亞後，位於歐亞之間高加索地區的格魯吉亞，近月亦爆發疑似「顏色革命」。近因是佔國會多數的格魯吉亞夢想黨去年提出法案，要求有20%資金來自外國的傳媒及非政府組織，必須登記成為「外國代理人」，因而引發連串示威。

雖然有關外國代理人登記制度明明是由美國首創，但示威者還是將之說成引入了俄國法律。部分示威者高舉歐盟旗幟，認為法案打壓人權自由，令格魯吉亞與加入歐盟的目標愈走愈遠。因應國內示威與歐盟的批評，夢想黨去年底一度撤回法案，但最近再重啟立法，並武力驅散連日來包圍國會的示威者。法案已於日前大比數通過，但親西方的格魯吉亞總統揚言拒絕簽署，憲政危機一觸即發，更激烈的抗爭以至外國制裁估計也接踵而來。

剛才提到這些都是近因，遠的最少要講到2008年的南奧塞梯戰爭。南奧塞梯原為格魯吉亞的一個州，但當地大部分民眾對俄羅斯認同較高，經濟及能源也依賴俄國，自蘇聯解體後便長期處於近乎獨立的自治狀態。親西方的格魯吉亞政府在2008年出兵企圖「收復」南奧塞梯，認為在得到西方支持，加上當時正值北京奧運會，俄國應不會出手干預。

豈料俄軍不但介入，而且勢如破竹，差點打到格魯吉亞的中心地帶，猶如往後的克里米亞危機與俄烏戰事的前傳。不同的是，當年格魯吉亞政府即使嗌破了喉嚨，西方也拒絕出手相助。戰事在俄軍自願退兵下結束，南奧塞梯及與其情況相似的阿布哈茲雙雙宣布獨立，格魯吉亞自此不見了約五分之一的領土。

因此，在俄烏戰事爆發前夕，當年的格魯吉亞領導人曾警告烏克蘭切勿輕信西方。明日再續。