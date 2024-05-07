橫眉冷看：民主女神像在淌淚

香港面積遠不如以色列，但兩地人口相近，都不超過1,000萬人。假設今日以色列人做的事，換作是在港上演，特區武裝人員正無理地屠殺非華裔人士，事件傳至國際，惹起美國以及全世界文明社會的憤怒，以長春藤聯盟為首的美利堅大學，天天爆發抗議示威，譴責並要求制裁中港政府。

若然當真如是，你認為華盛頓政府會怎樣做？他們會派軍警進入美國校園清場，並禁止學生發表反港反華的言論嗎？當然不會，相反還可能指令美國太平洋艦隊逼近香港，警告特區政府要馬上停止非人道的行動。

今日美國政府之所以教人不齒，就是一碗水不能端平，面對性質相同的事，卻用上截然不同的量尺。早前，巴勒斯坦的哈馬斯組織發動恐怖襲擊，傷害以色列平民，此舉固然不對，但以色列的報復行動已遠遠超過合理標準。哈馬斯在行動中殺害了一千多名以色列人，但以軍開戰至今，卻殺死了3萬多個巴勒斯坦人，比例是約一對20。

筆者曾打過比方，日本侵華期間，據說曾導致兩千多萬中國人死亡，我們若然也以一對20的標準作報復，中國就可以屠殺超過4億日本人。要知道，今天全日本的人口也只有約1.2億。以此觀之，你就知道目前以色列開展的行動，有多殘忍和荒謬。更荒謬的是美國政府，他們對以色列的暴行非但不予制止，如今以軍想再下一城，攻打巴勒斯坦人聚居的拉法地區，美國國會還通過撥款，提供逾260億美元作支援。天下荒誕之事，真是無過於此！

以色列和美國政府這般胡作非為，美利堅的大學生卻連抗議自由也沒有。這些日子，若你有機會走近美國民主女神像，請留心看看，說不定她正在淌淚。